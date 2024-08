La Juventus chiude due colpi: in giornata le accelerate decisive per Nico Gonzalez e Conceicao, come raccontato nelle scorse ore qui su Sportitalia.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Juventus e Fiorentina hanno raggiunto un accordo di massima per l’inserimento di Kostic come contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Ora tocca al serbo che darà una risposta definitiva entro qualche giorno.