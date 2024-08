Come già anticipato a inizio giugno qui su Sportitalia, l’Al-Ahli è interessato a Victor Osimhen del Napoli e rappresenta una soluzione per la fase finale del mercato, con gli Azzurri che sono tutt’ora in cerca di una sistemazione per l’attaccante.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari però ci sono accordi con il Napoli, anche perché la priorità dell’attaccante è sempre quella di restare in Europa. Contatti in evoluzione fra le parti.