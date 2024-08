Novità in casa Sampdoria: secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà è in arrivo Alessandro Riccio, 22 anni, difensore della Juventus Next Gen che nell’ultimo campionato ha giocato in Serie B con il Modena. Domani sono previste le visite mediche e la firma per lui.

In uscita invece Leoni che gli fa posto: andrà al Parma salendo così di categoria dopo i tanti rumors di mercato che lo hanno riguardato nel corso dell’estate.