Juventus, da Douglas Luiz a Koopmeiners: Motta dovrà far coesistere i big

L’ultimo colpo (o forse no) per il puzzle perfetto: la Juventus si “regala” Teun Koopmeiners a conclusione di un mercato oneroso ma perfetto, completo, che va a colmare le numerose lacune che la formazione bianconera si portava avanti da mesi. Un connubio perfetto tra la qualità che Motta sta tirando fuori dalle pedine che ha già a disposizione e tra chi arriverà per rinforzare la rosa bianconera.

Mediana rifatta, ma dal centrocampo in avanti la rivoluzione è completa: da Douglas Luiz a Thuram, da Nico Gonzalez a Conceicao fino ad arrivare all’ex Atalanta. Un mercato complessivo da circa 200 milioni di euro per tornare competitivi, ora toccherà a Motta un grande lavoro, per far sì che tutte queste individualità possano coesistere nella maniera migliore possibile.