Pallone d’oro 2024, da Rodri a Bellingham: chi merita il premio?

La lista del Pallone d’oro 2024 è uscita qualche giorno fa. Ci sono i romanisti Dovbyk e Hummels, gli interisti Lautaro Martinez e Calhanoglu e l’atalantino Lookman. Per molti il favorito Rodri del Manchester City, attenzione a Vinicius Jr del Real Madrid, così come Jude Bellingham fino ad arrivare a Erling Haaland. Per la prima volta, però, la vittoria non ha un favorito unico e principale. Di seguito la lista completa:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Eling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbik (Roma)

Toni Kroos (Real Madrid)

Dani Olmo (Barcellona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Roma)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (Psg)

Cole Palmer (Chelsea)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Hakan Calhanoglu (Inter)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Harry Kane (Bayern)

Rodri (Barcellona)

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcellona)