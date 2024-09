Hamilton, rifiuto Ferrari: arriva un clamoroso no

Clamoroso rifiuto Ferrari per Lewis Hamilton a pochi mesi dal via della sua nuova avventura dopo l’addio alla Mercedes: ecco tutti i dettagli

Grossi cambiamenti in vista per la Ferrari e per Lewis Hamilton a partire dal 2025. Come noto il sette volte campione del mondo ha firmato con il “Cavallino Rampante” già da inizio anno e il suo passaggio sarà effettivo con l’arrivo della prossima stagione. Sostituirà Carlos Sainz, in scadenza di contratto con la scuderia di Maranello che ha deciso di non rinnovargli l’accordo per far spazio al britannico. Lo spagnolo, invece, andrà alla Williams.

L’ingaggio di Hamilton è segno di come la Ferrari vuole tornare sul tetto del mondo. L’obiettivo sarà quello di vincere di nuovo dopo diversi anni difficili. Inoltre lo stesso pilota ha come sogno quello di diventare il recordman assoluto di titoli mondiali, staccando Schumacher col quale condivide attualmente il primato di sette.

Al di là di Hamilton e Leclerc, la scuderia italiana sta implementando anche altri diversi altri ruoli nel team per provare a vincere. Come ad esempio alcune innovazioni nel motore o la squadra di dirigenti e ingegneri sempre più ambiziosa.

Clamoroso rifiuto a Hamilton: dice no alla Ferrari, i dettagli

Se come direttore tecnico power unit è stato confermato Enrico Gualtieri, alla direzione tecnica del telaio ci sarà Loic Serra, ingegnere francese in arrivo dalla Mercedes. Il nuovo organigramma vedrà presenti Fabio Montecchi (ingegneria del telaio), Diego Tondi (aerodinamica), Matteo Togninalli (ingegneri di pista) e Diego Ioverno (operazioni del telaio). Presto dovrebbe arrivare anche un altro ingegnere, Franck Sanchez. Ovviamente tutto sotto lo sguardo del team principal e general manager che sarà ancora Frederic Vasseur. Sia Gualtieri che Serra dovranno rispondere direttamente a lui.

Oltre queste figure altri personaggi di spicco erano stati messi nel mirino dalla “Rossa”. Si era vociferato a lungo di Adrien Newey, mai così vicino all’approdo in Ferrari in carriera. Il noto dirigente non arriverà al pari di Gianpiero Lambiase, ingegnere italo-francese, attualmente in Red Bull dove riveste il ruolo di capo degli ingegneri di gara e ingegnere di gara di Max Verstappen. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’idea di Vasseur era quella di proporre Lambiase in coppia con Hamilton, come adesso fa con il campione del mondo olandese.

Di recente Helmut Marko ha asserito come nessuno degli uomini chiave della Red Bull si muoverà dal proprio posto e quindi sarebbe stato comunque difficile portarlo via dalla scuderia austriaca, ma in realtà il no è arrivato direttamente dall’italo-inglese. Il britannico ex Mercedes sarà seguito da Riccardo Adami, già in Ferrari dove ricopre lo stesso ruolo per Sainz. Dunque erediterà il suo naturale sostituto.