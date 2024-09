Israele-Italia 1-2: ancora Frattesi e Kean regalano 3 punti a Spalletti

Israele (4-2-3-1) – Gerafi; Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo; Abada, Kanichowsky; Lavi, Peretz, Solomon; Khalaili. A disposizione: Nir, On, Keuof, Faingold, Gandelman, Safuri, Gloukh, Abu Fani, Azoulay, Jaber, Baribo, Turgeman, David. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.

Italia (3-5-1-1) – Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Okoli, Cambiaso, Udogie, Brescianini, Fagioli, Pellegrini, Zaccagni, Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti

La partita, il primo tempo

Italia pericolosa subito dopo 9 minuti con Dimarco su punizione. Il difensore cerca la conclusione diretta verso la porta, trovando la risposta con i pugni di Gerafi che allontana la sfera. Ancora 7 minuti ed è ancora Dimarco a provarci. L’esterno riprova la conclusione verso la porta, stavolta suggerito da Raspadori. Il suo mancino tuttavia si spenge di poco alto sopra la traversa. Al 27′ è poi Bellanova a sfiorare il vantaggio azzurro. Raspadori imbuca per Kean, bravo ad allagare per il difensore che da pochi passi spreca tutto con il destro, forse perdendo anche l’equilibrio. Al 31′ la prima vera occasione per Israele con Solomon che prova la conclusione verso la porta con il proprio numero dieci ma fortunatamente per l’Italia la sfera termina alta rispetto alla porta di Donnarumma. Al 38′ vantaggio azzurro con Frattesi. Dimarco riceve da Raspadori e crossa direttamente in area di rigore, dove Frattesi si inserisce alla perfezione riuscendo ad insaccare di petto il vantaggio azzurro. Prima frazione che si chiude 0-1.

La partita, il secondo tempo

Al 51′ è ancora Frattesi a sfiorare il gol. Progressione centrale di Bastoni, che riesce a trovare il centrocampista a pochi passi dalla porta. Il classe ’99 calcia verso la porta ma trova la risposta di Gerafi. Israele reagisce e crea due buone chance con Perez e Abada senza colpire. Nel miglior momento dei padroni di casa è allora l’Italia a raddoppiare con Moise Kean. Frattesi recupera un pallone decisivo sulla trequarti, servendo Raspadori che calcia in porta trovando la respinta di Gerafi. Sulla ribattuta è lesto Kean, che insacca il raddoppio azzurro da pochi passi. Altri 5 minuti e altre 2 occasioni per gli azzurri, prima Tonali e poi ancora Kean ma si resta 0-2. A 15 dalla fine Tonali trova lo 0-3 ma la rete viene annullata per fuorigioco. Kean calcia da posizione defilata, trovando una deviazione che favorisce il centrocampista che da pochi passi insacca. L’azione viene comunque interrotta per fuorigioco. Al 90′ è poi Abu Fani a siglare l’1-2. Israele trova la rete con il centrocampista bravo ad insaccare con un destro all’angolino sugli sviluppi di un calcio di punizione. Difesa azzurra che paga qualche disattenzione di troppo. Termina 1-2. Dopo la 2^ giornata Italia prima a 6 punti, segue la Francia a 3 (2-0 contro il Belgio), il Belgio a 3 e Israele a 0.