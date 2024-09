Italia, non ti fermare: Spalletti sfida Israele, le formazioni ufficiali

Alla Bozsik Aréna di Budapest, Ungheria, la Nazionale Italiana prova a dare seguito alla grande prova fornita a Parigi contro la Francia e ad indirizzare subito nel migliore dei modi il proprio percorso in Nations League: alle 20:45 il calcio d’inizio della sfida contro Israele.

Il commissario tecnico degli Azzurri, Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia ha anticipato alcune riflessioni che ha fatto in vista delle scelte di chi scenderà in campo, a partire da Bastoni: “Bastoni gioca perché levare due pilastri come Bastoni e Calafiori insieme mi sembra sbagliato” – le sue parole sul centrale nerazzurro. Spazio che troverà anche Kean, almeno a partita in corso: “Kean è probabile che sia della partita: non potendola rifare tutta Retegui, è meglio tenerlo per il pezzo determinante. Kean ha fatto vedere che sta bene. Poi valuteremo sulla trequarti se ci sarà di nuovo Raspadori o un centrocampista, perché ci sono altre soluzioni come Brescianini. La squadra sta bene da un punto di vista mentale e numerico”.

Ecco le formazioni ufficiali.