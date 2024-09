Jannik Sinner, quasi nessuno conosce suo fratello: fa un lavoro davvero sorprendente!

La famiglia è il valore aggiunto per Jannik Sinner, non tutti sanno che il campione ha un fratello più grande che lo segue

Il terremoto nato dopo le accuse di doping non sembra aver scalfito Jannik Sinner che in questi giorni ha confermato di essere il tennista da battere. Il primo posto nel ranking mondiale non è un caso e le sue prestazioni agli US Open non ha fatto altro che confermarlo. Tanti trionfi e una carriera sempre più in ascesa da parte del campione che ha da sempre la famiglia in prima fila a fare il tifo per lui.

Non solo amore per l’atleta altoatesino, da qualche settimane tiene banco la sua relazione con la collega russa Anna Kalinskaya, ma anche tanta famiglia per il campione che ha visto nei suoi cari i suoi fan più accaniti. Soprattutto suo fratello maggiore. Forse non tutti sanno che Sinner ha un fratello più grande che molto spesso è presente sugli spalti a seguirlo da vicino.

Nessuna carriera sportiva e niente luci della ribalta per lui che è però riuscito a coronare il suo grande sogno. Anche se non è famoso come il fratello Jannik anche Mark, questo è il suo nome, può essere assolutamente soddisfatto di quello che gli ha riservato la vita.

Chi è Mark, il fratello di Jannik Sinner: tutto su di lui

Mark Sinner è nato nel 1998 in Russia, esattamente nella città di Rostov, ed è rimasto orfano fino ai primi 9 mesi di vita. A quel punto ad adottarlo fu proprio la famiglia Sinner che decise di portarlo con sé nella loro casa di San Candido, in Trentino Alto-Adige, e due anni più tardi è nato quello che sarebbe diventato il numero uno al mondo. Il loro è stato un rapporto fatto di alti e bassi, le litigate non solo mancate ma questo vale per tutte le famiglie, oggi appaiono particolarmente uniti.

Non per niente, ogni volta che può Mark segue Jannik nelle sue imprese e lo fa dal più vicino possibile. Anche il fratello maggiore del numero uno del ranking ha giocato a tennis ma ad un certo punto ha capito che non era la strada migliore per lui. Oggi può ugualmente dichiararsi fortunato perché è riuscito a diventare istruttore dei vigili del fuoco: pare che fosse il suo grande sogno.

Mark continua a vivere e a lavorare a pochi passi da Bolzano ed è ancora molto legato ai suoi genitori adottivi, tutti loro sono dispiaciuti per aver visto Jannik lasciare il nucleo familiare così presto ma lo ha certamente fatto per una valida ragione. Ogni volta che hanno modo di riunirsi tutti insieme, a casa Sinner è sempre festa.