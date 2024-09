Juve, Conceicao si deve subito fermare un mese. Intanto papà Sergio: “Dribbling e fame, che giocatore”

Subito una tegola in casa Juventus, dove non mancano in questo momento le note stonate dall’infermeria con le quali fare i conti: il nuovo arrivato Francisco Conceicao ieri mattina è stato sottoposto agli esami strumentali al J-Medical, che hanno parlato di lesione dei muscoli peronieri. Si parla per lui di almeno un mese di stop , che dunque ne rallenterà l’inserimento e l’impatto nel mondo bianconero.

Conceicao ha parlato poi anche del suo ricordo di Sven Goran Eriksson: “Siamo tutti d’accordo con Eriksson fosse una persona meravigliosa, tutti noi eravamo attacchi a lui. Non era facile per lui, c’era uno spogliatoio pieno di personalità e lui l’ha gestito in modo fantastico. Sono dispiaciuto, ma ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita nello stesso modo in cui ha vissuto la sua vita. Pensando agli altri, in modo positivo, è stato davvero un grande signore”.