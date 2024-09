Maldini: “Milan? Giusto non ricevere domande. La Serie A mi piace”

Paolo Maldini, storico capitano del Milan ed ex direttore tecnico, è stato intervistato a Coverciano dai cronisti presenti. Maldini ha parlato così dell’attuale Serie A: “Mi piace, senza dubbio: è un campionato non troppo considerato, ma a livello tecnico, tattico e di conoscenza nella top3. Griglia di partenza? È la solita. L’Inter è la squadra più attrezzata, poi ci sono stati tanti cambiamenti nelle varie avversarie che hanno bisogno di un pochino di tempo per mettere un po’ insieme la squadra“. Che giudizio dà di Adli: “Ha trovato poco spazio nel Milan il primo anno, l’anno scorso di più: credo potrà dar tanto alla Fiorentina, ha grandi geometrie ed è un bravo ragazzo“. Chi si è avvicinato di più all’Inter: “Il Milan è arrivato secondo l’anno scorso ed è un’altra candidata, la Juve si è rinforzata, come Napoli e Roma. Le squadre per la vittoria finale sono sempre quelle“.

Maldini parla anche di se stesso e del figlio Daniel

Ti annoi a casa: “No. Alla fine la mia carriera è stata lunga e impegnativa, anche quella da dirigente. Anche i periodi di riposo sono salutari“. Sul Milan non ti chiediamo niente: “Giustamente“. Daniel è un ragazzo da Serie A: “Ci sono giocatori che sono precoci, altri tardivi; lui probabilmente è tardivo, ma ha una qualità che non è comune: nel calciare, nel vedere il gioco. E lui ora fisicamente è esploso. Adesso è il momento di far vedere quello che vale“.