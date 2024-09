Marotta replica a Commisso: “L’Inter adempie a tutti i doveri economici imposti”

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’evento del Premio Nereo Rocco tenutosi a Coverciano. Ecco le sue parole, a partire dall’Inter: “Sono fiducioso per questo gruppo, l’allenatore può portarli lontano. Ci vogliono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma esprimono una qualità di alto livello”.

Marotta ha poi parlato del campionato di Serie A: “La griglia delle interessate alla vittoria è la stessa da anni, ci aggiungerei l’Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto e per la posizione acquisita in questi anni. Tra quelli c’è chi vincerà lo Scudetto”.

Ecco infine la replica alle parole di Commisso: “Ho tanto rispetto, ma l’Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Federazione e UEFA impongono di rispettare”.