Novak Djokovic non ha più dubbi, clamorosa decisione: è ufficiale

Arriva una clamorosa decisione per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha deciso cosa fare, sorprendendo tutti

Novak Djokovic è sicuramente uno dei tennisti più discussi nell’ultimo periodo. Bilancio molto negativo per il serbo nel 2024, se non fosse per quell’Olimpiade vinta che forse era il suo vero e unico obiettivo in questa annata.

Non è riuscito a vincere nessun torneo, rimandando così il record assoluto di 25 Slam vinti in carriera. Inoltre ha perso anche posizioni nel ranking ATP, passando dal primo posto al quarto dopo il ko allo Us Open.

Il sorpasso di Sinner lo ha subito dopo il Roland Garros, adesso finirà ancora più giù nelle gerarchie. Per il resto un’annata davvero disastrosa nei grandi tornei, basti pensare all’eliminazione agli US Open per mano di Popyrin. Il serbo si è parzialmente riscattato vincendo l’ultimo riconoscimento che gli mancava e che aveva seriamente puntato per questa annata: l’oro all’Olimpiade. Grande commozione una volta tagliato il traguardo per lui ed è proprio lì che sono iniziate le speculazioni sul suo futuro.

Djokovic, decisione ufficiale: subito in campo

Considerando anche gli acciacchi fisici, per alcuni Nole potrebbe presto ritirarsi. Per altri, invece, Djokovic continuerà ancora a lungo come asserito dallo stesso tennista nelle interviste a caldo del trionfo di Parigi in cui ha dichiarato di puntare addirittura a Los Angeles 2028.

Come stanno realmente le cose è ancora prematuro per saperlo. Di sicuro per ora andrà avanti. E non ha nessuna intenzione di lasciare nulla al caso, anzi è pronto a raddoppiare i propri sforzi e prendere parte sempre a più tornei come dimostra l’ultima novità. Djokovic, infatti, prenderà parte alla sfida tra Serbia e Grecia, valida per il Gruppo Mondiale I di Coppa Davis. In palio c’è la qualificazione ai playoff di Febbraio.

L’incontro si terrà tra sabato 14 e domenica 15 settembre all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. I serbi sono grandi favoriti, lo sarebbero stati anche senza Djokovic. Adesso lo saranno ancor di più anche perché tra gli ellenici non ci sarà Tsitsipas. La Serbia ha inoltre avuto il vantaggio di poter scegliere anche la superficie, si giocherà sul veloce indoor. Una scelta a sorpresa quella di Djokovic che dimostra ulteriormente il suo grande attaccamento alla Serbia. Anche lo scorso anno, a settembre, ha partecipato alla Davis, pochi giorni dopo il trionfo allo Us Open.