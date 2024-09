Terremoto Ferrari, addio anticipato: lo vogliono a tutti i costi

In Ferrari scoppia un autentico terremoto, addio anticipato alla Rossa: ecco che cosa sta succedendo a Maranello

Dopo la vittoria a Monza, la Ferrari fa il carico d’ottimismo per il finale di stagione. Una grande impresa, quella compiuta dal Cavallino Rampante nel Gp d’Italia, con Charles Leclerc a trionfare beffando le favoritissime McLaren. Un successo centrato, per una volta, grazie a un azzardo strategico ben calcolato e che ha pagato i suoi frutti.

Per la Ferrari si è trattato della terza vittoria stagionale, in una annata che pur tra alti e bassi fisiologici sta proponendo una Rossa a buoni livelli complessivi. E adesso, in vista del rush finale dell’annata, con l’ultimo Gp europeo a Baku, in Azerbaigian, prima del lungo tour tra Asia e America, a Maranello iniziano a sperare in qualcosa di più di qualche soddisfazione estemporanea.

Il calo della Red Bull ha riaperto molti discorsi e anzi la corsa in classifica costruttori è incerta. Gli anglo-austriaci sono sempre davanti a quota 446 punti, ma la McLaren insegue a sole otto lunghezze e la Ferrari è a 39 punti di ritardo. Lo stato di forma potrebbe premiare la McLaren, ma la Rossa può provare seriamente, a questo punto, a dire la sua. Decisamente più difficile invece per Leclerc recuperare 86 lunghezze di svantaggio da Verstappen in classifica piloti.

In otto gare, c’è spazio per vedere cosa accadrà. Per la Ferrari, provare a regalarsi un finale di stagione in crescendo potrebbe essere un ottimo viatico per il futuro. Per il 2025, l’hype per l’arrivo di Hamilton è già notevole. Ma attenzione a un possibile addio anticipato alla Rossa, prima della fine dell’anno.

Ferrari, Sainz via prima della fine del 2024? Il forcing della Williams

Carlos Sainz, quinto in classifica piloti, sta disputando una buona ultima stagione a Maranello, prima dei saluti. Ma la Williams lo vorrebbe in sella addirittura prima di quanto previsto dagli accordi.

L’idea dei britannici è quella di avere Sainz a disposizione per i test di fine stagione ad Abu Dhabi come riportato da ‘F1-news.eu’. I test si svolgono tradizionalmente dopo l’ultimo GP dell’anno e in questo modo la Williams potrebbe avere importanti riferimenti da cogliere subito per la stagione successiva.

Così, il team principal Vowles sta cercando di ridiscutere i termini con la Ferrari, per ottenere il via libera anticipato. In casa Williams si respira fiducia sulla possibilità di trovare un accordo.