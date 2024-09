Ultim’ora Leclerc, fan scioccati: ha avuto un incidente

Charles Leclerc sconvolge i propri tifosi: il pilota monegasco ha avuto un piccolo incidente in quel di Montecarlo

La vittoria ottenuta al GP di Monza era proprio quello che serviva alla Ferrari per rilanciare le proprie ambizioni in questo campionato mondiale di Formula 1 dove il successo finale della Red Bull non è più così scontato.

Il team austriaco, complice l’ennesimo flop di Verstappen, a secco da 6 GP, si ritrova ora il fiato della McLaren sul collo ed anche la Ferrari, grazie all’ultimo trionfo, ha ridotto il gap in classifica costruttori a soli 39 punti. Si ritrova, invece, a -87 da Verstappen Charles Leclerc che nel prossimo GP che si terrà in Azerbaigian il 15 settembre, punta ad ottenere un nuovo successo che gli permetta di accorciare ancor di più le distanze.

Il pilota monegasco, quando siamo a oltre metà stagione, è conscio di aver ancora possibilità di poter lottare, considerato anche il momento poco favorevole che sta vivendo la Red Bull, ed è ora galvanizzato sa questo successo. Forse lo è anche troppo considerato che nelle scorse ore, Leclerc è stato coinvolto in un incidente avvenuto tra le strade di Montecarlo che ha scioccato ed allo stesso tempo preoccupato i tifosi.

Formula 1, timore per Leclerc: incidente per il pilota monegasco

Se in pista è una scheggia e delizia tutti alla guida della sua Ferrari, Charles Leclerc è decisamente meno fortunato quando deve guidare un auto tra le strade cittadine come tutti gli altri. Il pilota monegasco, infatti, è rimasto coinvolto in un piccolo incidente tra le strade di Montecarlo mentre era alla guida della sua Ferrari purosangue, facendo tremare i suoi tifosi.

A causa forse di una distrazione, Leclerc ha tamponato involontariamente un’altra auto, per fortuna non in maniera grave, ma la notizia ed il video dell’accaduto ha fatto subito il giro del web e c’è stato anche qualche suo detrattore che non ha perso l’occasione per attaccarlo. Sospiro di sollievo, invece, per la Ferrari che non vede l’ora di avere il proprio pilota a disposizione per il GP d’Azerbaigian.

Sollevo anche per i tifosi del pilota monegasco che sono rimasti anche sorpresi nel vedere uno della caratura di Leclerc coinvolto in un piccolo incidente simile. Ciò che conta, comunque, è che né il pilota monegasco né il proprietario dell’altra auto hanno riportato ferite considerata la lieve entità dell’incidente che ha causato solo tanta curiosità tra i fan di Leclerc e non in quel di Montecarlo.