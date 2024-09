Ultim’ora Sinner, tifosi gelati: svelato il segreto

Incredibile ma vero, svelato il grande segreto di Jannik Sinner: ecco cosa ha portato l’azzurro ai vertici del mondo del tennis

Jannik Sinner è irrefrenabile. Nonostante il caos generato dalla questione doping che lo ha travolto pochi giorni prima degli US Open, l’azzurro è riuscito a vivere da protagonista anche l’ultimo Slam dell’anno confermando, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere il tennista numero uno al mondo in questo momento, e con gran merito. D’altronde, alla base del suo successo c’è un segreto di cui pochissimi erano a conoscenza, ma che è stato rivelato in queste ore, lasciando gelati moltissimi tifosi.

Se Sinner è diventato un giocatore così forte, così solido, così costante, uno dei suoi segreti è sicuramente quel talento innato su cui è riuscito a lavorare, giorno dopo giorno, per perfezionarlo e imparare a sfruttarlo al meglio. Cosa che non a tutti è riuscita (basti pensare allo spreco enorme di talento perpetuato dal suo grande accusatore, Kyrgios).

Tuttavia, il vero grande segreto del successo di Sinner, e del fatto che tutti lo ammirino e lo rispettino, potrebbe essere un altro. Lo ha rivelato un suo rivale, un giocatore che ha avuto modo di dividere più volte il campo con lui fino a scoprire qual è davvero l’unico vero ‘difetto’ dell’azzurro.

Sinner, svelato il suo segreto: ecco il ‘difetto’ dell’azzurro

Dopo le accuse piovutegli da più parti addosso nelle scorse settimane, Sinner aveva affermato, senza troppi giri di parole, di aver capito chi nel mondo del tennis gli fosse davvero amico e chi meno. Dichiarazioni che qualcuno aveva inteso come una frecciatina nei confronti dei suoi grandi rivali, Alcaraz e Djokovic, più che contro i giocatori che lo hanno accusato più platealmente di aver imbrogliato.

C’è però anche chi, all’interno del circuito, non ha mai dubitato della buonafede di Sinner. Come Jack Draper, suo rivale nella semifinale di Flushing Meadows e soprattutto suo grande amico sia dentro che fuori dal campo.

Pochi come Draper, nell’ATP, possono dire di conoscere davvero Sinner, ed è per questo che il tennista britannico ha potuto permettersi, subito dopo la sconfitta di New York, di parlare apertamente di quello che secondo lui rimane l’unico vero grande difetto del numero uno al mondo.

Di cosa si tratta? Del suo eccesso di gentilezza: “Difficile trovare un difetto in Sinner. Se proprio devo dirne uno, secondo me è troppo gentile“. Un ‘difetto’ che forse sarebbe molto utile se si diffondesse a macchia d’olio, e non solo nel mondo del tennis.