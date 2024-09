VIDEO – Genoa, Zangrillo: “Roma avversario tosto. Pinamonti in Nazionale? Si sta valorizzando”

Il Presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega Serie A tenutasi in via Rosellini.

Il numero uno rossoblu ha parlato delle tematiche toccate nell’assemblea, del tema dei calendari, della sfida in vista contro la Roma e del nuovo arrivato Pinamonti. Ecco le sue parole.

Com’è andata l’assemblea?

“Tutto bene. Temi federali? Sì, ma tutto in prospettiva, ma sono il meno indicato a parlare di queste cose”.

Torna Genoa-Roma.

“Quest’anno è molto difficile, abbiamo mezza squadra infortunata. L’importanza del gruppo sarà fondamentale perché la Roma è una squadra tostissima, che sta cercando di trovare il suo equilibrio. Ma noi stiamo cercando di confermarci. Abbiamo qualche acciacco in difesa, ma confido nel fatto che Gilardino ha fatto vedere di saper far tirare fuori cose al gruppo”.

La sosta ha tolto diversi giocatori al Genoa. Si gioca troppo? Se ne parla spesso solo in riferimento alle squadre più grandi.

“Noi non giochiamo le coppe, quindi non ho le basi adatte per esprimermi al meglio, ma immagino che le squadre impegnate su più fronti ce l’abbiano, ma al contempo abbiano anche un parco giocatori per programmare bene. Sono tutti professionisti ben pagati, guardo il basket americano dove giocano ogni 2-3 giorni, sono sani e ben pagati, quindi è giusto che giochino”.

Il derby?

“Inutile negare che abbia un ruolo importante a Genova. Ma voglio togliere pressione ai ragazzi e gli ho detto che l’importante è il campionato”.

Si aspettava Pinamonti in Nazionale?

“Sono molto contento di Pinamonti e se come penso farà bene penso che abbia tutti i parametri per farci fare bene. E’ un italiano vigoroso, ragazzo di solidi principi, cresciuto in un ambiente sano, si è valorizzato. Confido molto in lui”.