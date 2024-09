Argentina, riparte la Liga Profesional su SI

Terminata la pausa Nazionali si torna in campo anche in Argentina. Con la Liga Profesional pronta a ripartire. Torna subito in campo il River Plate.

Argentina, River e Boca a 7 giorni dal Superclasico

I Millionarios hanno affrontato un periodo complicato che ha portato al ritorno di Gallardo in panchina. La classifica al momento non sorride ancora e a una settimana dal Superclasico la banda vuole tornare al successo contro l’Atletico Tucuman dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell’Independiente prima della sosta. Chi non vince da due turni è l’Union de Santa Fe, sesto della classe che affronterà il Lanus tredicesimo e distanziato di 5 punti. Crisi allontanata dal Boca Juniors, gli Xeneises privi di Cavani e Gimenez hanno vinto 2-1 contro il Rosario Central prima della sosta e centrato negli ultimi giorni contro il Talleres il passaggio del turno in Copa Argentina. Avversario di turno sarà il Racing. La classifica le vede entrambe appaiate al 7^ posto a 21 punti e una sconfitta non è contemplata neanche per l’Academia. Ultimo match quello del Nuevo Gasometro tra San Lorenzo e Velez. Sarà la prima argentina per Iker Muniain, che affronterà la prima della classe l’ex stella dell’Athletic Bilabo è pronto ad essere accolto da una delle tifoserie più appassionate del paese. Lo spettacolo della Liga Profesional lo potete seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva qui su Sportitalia….