Juventus, riecco Thuram e Weah: Motta ha tante scelte

Il gol di Nico Gonzalez nella notte è stata la conferma che l’argentino non ha problemi fisici di cui preoccuparsi. Una buona notizia per Thiago Motta e la Juventus che, dopo il ko fisico di Francisco Conceicao, temevano un altro ko fisico.

Dopo la rete dell’ex Fiorentina, oggi, sono arrivate altre due ottime notizie però per il tecnico della Juventus. Infatti, alla Continassa, insieme ai compagni sono scesi in campo anche due assenti di peso: Khephren Thuram e Timothy Weah.

Thuram e Weah fuori dalla 1^ giornata

I due giocatori erano usciti infortunati dalla sfida d’esordio lo scorso 19 agosto contro il Como. L’assenza dei sue giocatori si è sentita sopratutto nella quantità di scelte a disposizione del tecnico italo brasiliano che, soprattutto nella zona dell’esterno destro offensivo, ha dovuto adattare per ben due volte Andrea Cambiaso. Sia contro l’Hellas Verona che contro la Roma.

Il rientro dei due in gruppo non significa che Motta sceglierà da subito di rimetterli titolari in vista di Empoli-Juventus. Anzi. Il tecnico ha dimostrato a Bologna di contare sui giocatori dal primo minuto solo se totalmente recuperati. Dunque è difficile vedere uno dei due in campo nell’undici titolare in Toscana. Tuttavia, se uno dei due avrà questa possibilità, è probabile che questo sarà Timothy Weah.

La Juventus verso Empoli

Infatti, nel ruolo di esterno destro, Motta avrà ancora scelte limitate o comunque condizionate. Con Conceicao fuori, Gonzalez che tornerà solo domani ad allenarsi con la squadra dopo la trasferta transoceanica, lo statunitense diventa l’unica alternativa “di ruolo” da schierare in quella posizione. Ma attenzione alle opzioni alternative con una trequarti completamente inedita con Mbangula, Koopmeiners e Yildiz.

Discorso diverso per Thuram, per cui esistono alternative valide. Fagioli era in Nazionale come Cambiaso, ma sono tornati ieri. Possibile che venga comunque impiegato, ma su di lui, viste le due settimane piene di lavoro a Torino, parte in vantaggio Douglas Luiz che accanto a Locatelli (l’unico praticamente certo del posto) potrebbe anche fare il suo debutto in mediana.

Da notare poi che, con Cabal ugualmente di rientro solamente domani, Cambiaso servirà in difesa perché mancherà effettivamente un’opzione concreta e reale sulla sinistra. Mentre a destra Savona si giocherà probabilmente il posto con Kalulu.