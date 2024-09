Juventus, Thiago Motta: “Ora serve la continuità, ma dobbiamo migliorare in possesso”

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky della vittoria della Juventus al

Sulla prestazione di McKennie: “Mi piace come tutti gli altri che abbiamo. Oggi volevamo approcciare bene, ha fatto bene lui come tutti i suoi compagni. È un buon risultato per cominciare la competizione, ora pensiamo e prepariamo già la prossima partita. McKennie fa parte di questo gruppo e lo merita“.

Sulla scelta di mettere lo statunitense nella formazione titolare: “Scegliere è il mio dovere, mettere gli undici che stanno meglio. Io sono contento per lui, sta lavorando e se lo merita. L’importante oggi è aver vinto e cominciato con una vittoria. Continuiamo così“.

Su Vlahovic: “Nervoso senza gol? Non la vedo difficile la sua gestione. Dusan si presenta sempre nelle condizioni ideali per potersi allenare e giocare. Aiuta in fase difensiva. Gli attaccanti vogliono fare sempre gol, è il suo obiettivo cercando di fare il bene della squadra. Ha fatto bene tante cose, sono contento del suo lavoro. Deve gestire sì il lato emotivo, ma pensare anche che in campo si possono fare tante cose. L’importante è che lui partecipi come sta facendo, sono convinto che i gol arriveranno“.

Sui margini di miglioramento della Juventus: “Penso che oggi durante quasi tutta la partita abbiamo subito troppo il gioco del PSV. Dobbiamo fare meglio nella fase di possesso, oggi abbiamo fatto bene a tratti e non per tutta la gara. Dobbiamo alzare il livello e mantenerlo per 90 minuti. Il risultato però è molto interessante per noi e sono contento, adesso concentriamoci sul Napoli”.