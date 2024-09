Made in Italy, Nepi: “Sport e Innovazione binomio ideale per promuovere nel mondo eccellenze italiane”

“Sport e Innovazione costituiscono un binomio ormai inscindibile e ideale per promuovere le eccellenze italiane al di fuori dei confini nazionali. Quello di oggi è prezioso momento di confronto, di scambio, di formazione, di arricchimento, utile per tutti, nato dalla collaborazione tra Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Sport e Salute e ICE-Agenzia”. Così Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute, durante il workshop “Sport e Innovazione Made in Italy” presso la Sala Conferenze del Palazzo delle Piscine al Foro Italico.

“Crediamo molto in questi momenti di dialogo e condivisione, perché sono alla base di una crescita collettiva e propedeutici ad ulteriori progetti – ha aggiunto Nepi Molineris -. Il settore sport ha raggiunto in Italia una dimensione economica rilevante pari a circa 22 miliardi di euro, con un contributo al Pil nazionale dell’1,3%. Una vera e propria industria. Con FITP, FIN e FIDAL, in questo progetto, abbiamo fatto un gioco di squadra importante che ha creato valore – ha sottolineato l’ad di Sport e Salute -. Nei tre eventi in collaborazione con queste tre federazioni (Internazionali, Settecolli ed Europei di atletica, ndr) al Foro Italico hanno gareggiato 2800 atleti, 50 aziende che hanno investito, per un impatto economico sulla città di Roma di 615milioni di euro e un impatto sociale di 250milioni. Lo sport è asset che va approfondito e studiato continuamente, ed è in forte crescita”.