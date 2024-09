Stasera il derby della Madonnina in Serie A, ma alle 11 ci sarà l’antipasto della Stracittadina con il calcio d’inizio di Inter-Milan per il campionato di Primavera 1. I rossoneri viaggiano attualmente a 9 punti in classifica, contro i 7 dei nerazzurri.

Sarà possibile assistere alla sfida in diretta su Sportitalia, canale 60 DDT o in streaming scaricando l’app di Sportitalia.

