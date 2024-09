Allianz Milano, presentata la squadra 2024/2025

Allianz e Powervolley Milano hanno presentato oggi il nuovo volto della squadra Allianz Milano 2024/2025 presso la Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che è Title Sponsor della squadra maschile di pallavolo meneghina.

La nuova Allianz Milano del presidente Lucio Fusaro, che ha ottenuto nella passata stagione il terzo posto in SuperLega e, per la prima volta, la qualificazione in Champions League, è pronta ora a viaggiare non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa nel principale torneo continentale. Da qui il claim della nuova stagione “We Power on the road”.

La squadra è stata assemblata come di consueto tra la primavera e l’estate dal direttore sportivo Fabio Lini, ed è pronta ad essere forgiata dal confermatissimo staff tecnico guidato da coach Roberto Piazza con Nicola Daldello assistente. Sette nuovi arrivi per altrettante partenze. Sei conferme di grande spessore. Iniziamo dai nuovi, con gli italiani, ampiamente dipinti di azzurro negli ultimi anni. Sono pronti a infiammare il taraflex dell’Allianz Cloud, Davide Gardini, figlio d’arte, schiacciatore, lo scorso anno a Padova, cresciuto nel Club Italia e con una stagione d’esperienza anche negli States. Poi, Edoardo Caneschi, centrale aretino cresciuto nel Club Italia, che nelle ultime tre stagioni ha murato per Piacenza. Da Cuneo, il libero Matteo Staforini, bergamasco cresciuto nei Diavoli e già in casacca Allianz Milano dal 2020 al 2022. Infine, l’opposto Tommaso Barotto 212 centimetri di potenza e già una serie di successi internazionali sulle larghe spalle. Lo scorso anno ha giocato in A2 a Porto Viero, pure lui è cresciuto nei Diavoli Powervolley da quest’anno Allianz Diavoli Powervolley.

Tre i nuovi stranieri da tre continenti per confermare Allianz Milano tra le multinazionali della SuperLega Credem Banca. Arriva sotto la Madonnina, consigliato da un certo Ishikawa, Tatsunori Otsuka, giovane schiacciatore giapponese tra i perni della nazionale nipponica, alla prima esperienza europea, arriva dai Panasonic Panthers. Esordio nel campionato italiano anche per il centrale canadese Jordan Schnitzer, grande saltatore lo scorso anno in Francia con Saint-Nazaire. Arriva dalla Francia, con la medaglia di campione olimpico al collo, anche l’ultimo nuovo straniero in casa Allianz Milano, si tratta di Yacine Louati, che dopo l’esperienza in Polonia nell’Asseco Resovia ha scelto di tornare in Italia dove si era già fatto apprezzare a Padova e a Monza. Completano un roster di altissimo livello le sei conferme dell’ultima stagione. Ad iniziare dalla giovane diagonale con in regia l’azzurro Paolo Porro e l’opposto belga Ferre Reggers rivelazione dell’ultima SuperLega. Confermato anche l’altro azzurro, Damiano Catania nel ruolo di libero. Sono due, i senatori che il pubblico non solo di Milano ha imparato ad ammirare per quello fatto dentro e fuori dal campo, stiamo parlando del capitano Matteo Piano al centro e dello schiacciatore Matey Kaziyski, entrambi bandiere di questo sport a livello internazionale. Dopo l’ultima bella stagione, a fare il vice di Porro, pronto a subentrare con Barotto nel doppio cambio ecco Nicola Zonta. Settimo uomo in campo, il pubblico dell’Allianz Cloud, pronto ad infiammarsi e a spingere la squadra in campionato, Coppa Italia e Champions.

La presentazione ufficiale si è svolta nell’Auditorium della Torre Allianz, alla presenza della stampa e dei partner/sponsor, con gli interventi del Presidente del club sportivo Lucio Fusaro, accompagnato dalla squadra al completo, del Coach Roberto Piazza e del Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi.

Relatori ed ospiti illustri a rappresentare le istituzioni politiche e sportive del territorio: l’europarlamentare Lara Magoni, Massimo Achini, Presidente del CSI Milano. Moderatore d’eccezione la voce della pallavolo in Rai Maurizio Colantoni.

Intervenendo alla presentazione della squadra, il Presidente e Patron del Powervolley Milano Lucio Fusaro ha dichiarato: “Sembra ieri, ma è già passato un anno dall’ultima volta che siamo visti qui in questo splendido auditorium di Allianz a presentare la nostra stagione. Sono felice ed orgoglioso di farlo ancora qui con chi, per la sesta stagione, sostiene il nostro cammino. Allianz ci sostiene non soltanto in un progetto sportivo, ma in un vero e proprio progetto valoriale. Il mio compito è trasmetterlo anche ai nostri campioni, che arrivano da tutto il mondo. Ne hanno avuto prova poche settimane fa quando abbiamo portato tutta la squadra in ritiro a Borgo San Felice, il resort stellato di Allianz nel Chianti senese. La nostra missione, anche in questa stagione, che ci vede per la prima volta nella storia affrontare la Champions, sarà sportiva e sociale. Con il proseguimento dei progetti Volley4All di Fondazione Allianz Umana Mente e Training for Future con Csi Milano, che si declinano nel nostro impegno di dare visibilità agli “invisibili” e di promuovere la pallavolo tra i giovani. Per quanto riguarda il campionato, ormai non possiamo più certo nasconderci. La penultima stagione siamo arrivati quarti in SuperLega, l’ultima terzi, siamo in Champions League. Dobbiamo accettare quest’anno di partire anche noi tra le favorite in un campionato che sarà di livello altissimo dopo le Olimpiadi. I tifosi e gli sponsor vorrebbero ogni anno qualcosa di più. Partiamo da 0-0 contro tutti e faremo del nostro meglio”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “Allianz punta da sempre sui giovani e sullo sport ad alto livello. Sono sei anni che ospitiamo qui in Torre Allianz la presentazione dell’Allianz Milano e siamo molto soddisfatti della nostra partnership con la società del Presidente Lucio Fusaro, con la quale da quest’anno abbiamo anche stretto un nuovo sodalizio per il settore giovanile, che prende così il naming Allianz Diavoli Powervolley. Le nostre sponsorizzazioni sportive, infatti, hanno tutte un fil rouge comune, che lega le attività sportive di squadre di alto livello con le attività fatte nel sociale, con la progettualità della nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE, e nel mondo giovanile. Sosteniamo così l’impegno e il talento dei giocatori “in erba”, che abbiamo visto crescere e in alcuni casi passare dai Diavoli alla prima squadra, un importante segno di continuità e del grande lavoro svolto con i giovani”.

L’accordo di partnership tra Allianz e la Powervolley Milano risale al giugno del 2019, trovando conferma nel sodalizio di questi anni anche per le prossime stagioni.

L’evento in Torre Allianz, che ha visto presente la squadra al gran completo, con giocatori e staff tecnico, è stato anche l’occasione per presentare un nuovo abbinamento tra Allianz e il settore giovanile Diavoli Powervolley, di Diavoli Rosa e Powervolley Milano, da alcuni anni leader a livello nazionale per la pallavolo maschile. Da questa stagione tutte le squadre giovanili hanno il naming Allianz Diavoli Powervolley. Il direttore tecnico dei Diavoli, Danilo Durand ha dichiarato: “Quella che sta per iniziare è la quinta stagione di collaborazione con Powervolley Milano e consolidarla, sapendo che un nome tanto importante come quello di Allianz voglia unirsi al nostro, credendo in noi, nei nostri valori e nel nostro modo di lavorare, ci riempie di orgoglio, un orgoglio che porteremo, sempre, su tutti i campi di pallavolo, in Italia ed in Europa, vestendo il nome Allianz”. A Durand ha fatto eco il direttore generale di Allianz Powervolley Milano, Fabio Lini: “Le squadre Allianz Diavoli Powervolley si muovono all’unisono, con un comune denominatore, quello della passione sportiva e dello stare bene insieme per ottenere risultati d’eccellenza. Oltre ai risultati delle squadre, che emergono agli occhi di tutti, ci sono splendide individualità. Decine di atleti in questi anni hanno vestito i colori della nostra Nazionale. Anche quest’anno poi, la nostra SuperLega Allianz Milano ha due giocatori che hanno trascorso tantissimi anni nel nostro settore giovanile, come Matteo Staforini e Tommaso Barotto. Diversi altri atleti cresciuti in squadre Allianz Diavoli Powervolley giocano in team di serie A portando in giro per l’Italia e non solo la nostra visione di sport”.

Svelata infine la nuova maglia di gioco dell’Allianz Milano con l’official technical partner Errea. La prima maglia si distingue ancora per la dominanza del colore bianco, con il blu a rivestire le maniche e i fianchi con effetti sfumati e design grafici che richiamano a Milano, la bordatura è in rosso. Nella seconda maglia, è il blu, con dettagli bianchi e oro a donare alla divisa un’eleganza raffinata e una distintiva originalità. Per il libero, infine, si conferma la scelta del rosso vibrante arricchito da dettagli in bianco e dorati.