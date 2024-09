UFFICIALE L’Everton in mano ai Friedkin: il comunicato

Adesso è ufficiale: l’Everton passa in mano ai Friedkin. Di seguito la nota di un portavoce della proprietà:

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. -si legge- Siamo concentrati sull’assicurare le approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock”.