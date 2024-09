Atalanta, Gasperini: “Non siamo stati in grado di reagire”

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta: “Siamo partiti bene, creando anche delle situazioni, poi piano piano ci siamo sciolti, con poca energia, abbastanza svuotati con diversi elementi. È successo già nel finale di primo tempo, l’inizio del secondo è stato devastante, da quel momento lì non siamo stati in grado di reagire”.

SQUADRA – “Avremo bisogno di tempo per inserirli, in prospettiva bisogna lavorare e farli crescere, in questo momento dobbiamo recuperare la condizione, soprattutto in una fase in cui giochiamo tante partite, non possiamo avere giocatori in condizione come questa sera”.

11 GOL – “Sì, mi preoccupa molto anche se sono tutti gol diversi. Questa sera li abbiamo presi su azione, spero che giocare più partite possa farci trovare ritmo ed equilibrio. Dobbiamo trovare il modo di recuperare le energie di gara in gara: con 16 giocatori lo scorso anno abbiamo giocato ogni tre giorni da febbraio, quest’anno si è allargata la rosa, abbiamo perso qualche giocatore importante, ma dobbiamo cercare di tenere con quelli dello scorso anno. Siamo una squadra che ha bisogno di lavorare ancora molto, quando è così hai bisogno di lavorare molto”.