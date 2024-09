Il Monza ottiene la prima vittoria stagionale. I biancorossi battono il Brescia in Coppa Italia con il risultato di 3-1, accedendo agli ottavi di finale. Già nella prima frazione la squadra di Nesta archivia la pratica con Kyriakoupulos, Pessina e Caprari (tornato al gol più di un anno dopo, ndr). Nella ripresa le Rondinelle accorciano con Nuamah, ma non basta. Monza che agli ottavi ritroverà il Bologna, con cui ha perso domenica scorsa in campionato