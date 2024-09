Come appreso in esclusiva da Sportitalia sarebbe presente allo stadio San Siro, durante Milan–Lecce, una delegazione della Repubblica Democartica del Congo per chiudere il discorso sponsorizzazione.

Nei giorni scorsi Calcio & Finanza ha fornito alcuni dettagli in merito alla partnership commerciale che riguarderebbe il sostegno al Paese e alla popolazione congolese attraverso una serie di progetti sociali e umanitari, collegati anche ad iniziative di promozione dello sport giovanile.