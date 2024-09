Il Milan si prepara alla sfida contro il Bayer Leverkusen. Con qualche dubbio di formazione, o forse no. Chi tra Calabria e Emerson Royal a destra e chi tra Pavlovic e Tomori? Questi gli unici due interrogativi che Paulo Fonseca si porta appresso in vista dell’appuntamento di Champions.

Sussiste la concreta possibilità che venga confermato in blocco per la terza partita consecutiva lo stesso 11. Non solo per una questione di continuità, ma anche e soprattutto di identità.