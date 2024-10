Atalanta, Gasperini: “Shakhtar squadra di valore. Zaniolo sta ritrovando una discreta condizione”

Conferenza stampa pre-Shakhtar Donetsk, per l’allenatore dell’Atalanta, Gian Pier Gasperini, che in vista della seconda giornata di Champions League ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Con quel 3-0 con lo Shakhtar a Kharkiv ottenemmo un risultato incredibile: in quella prima edizione per noi della Champions League arrivammo fino ai quarti di finale dopo aver fatto punti nel girone praticamente solo nel ritorno”.

“Lo Shakhtar pesca spesso giocatori brasiliani per poi rivenderli. Una società di seconda fascia che fa da sempre le coppe e ha giocato bene col Bologna nella prima partita. Non ha il valore dell’Arsenal ma è lo stesso una squadra di valore: il campionato ucraino non è paragonabile ai più qualificati, ma la tradizione e la capacità di scegliere i giocatori pesano. Anche se sono più giovani rispetto al passato, dal punto di vista tecnico e atletico sono preparati”.

“Dopo la sosta e la chiusura del mercato eravamo partiti bene con Fiorentina e Arsenal, poi siamo caduti col Como ma a Bologna pur acciuffando il risultato nel finale abbiamo fatto una buona prova. Stiamo inserendo progressivamente i nuovi”.

“Zaniolo sta ritrovando una discreta condizione, durante il precampionato non riusciva a correre bene. Con lui, Carnesecchi, Ruggeri, Retegui Bellanova abbiamo una bella colonia di giocatori italiani. Mi dispiace per l’infortunio di Brescianini, tra i nazionali. L’Atalanta è importante che continui a rigenerarsi e a ottenere buoni risultati”.