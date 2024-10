Inzaghi opta per il turnover. L’Inter sfiderà questa sera la Stella Rossa nella seconda giornata della nuova Champions League. Nel 3-5-2 collaudato di Inzaghi, Pavard, De Vrij e Bastoni a guidare la retroguardia. In mediana è pronto Calhanoglu, affiancato da Zielinski e Mkhitaryan. In avanti Arnautovic e Taremi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.