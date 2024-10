Stasera alle 21 il calcio d’inizio di Bayer Leverkusen-Milan: i rossoneri di Fonseca vogliono rialzarsi anche in Champions League dopo il deludente esordio contro il Liverpool (sconfitta per 3 a 1 contro gli inglesi).

Intanto per le strade della città tedesca si respira già clima da stadio: i tifosi rossoneri che sono andati in gran numero in Germania hanno sfilato mostrando bandiere e intonando cori per la squadra di Fonseca. Ecco le immagini.