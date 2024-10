C’è entusiasmo a Lipsia: alle 21 la Juventus affronterà la squadra di Marco Rose nella partita valida per la seconda giornata di Champions League e proverà a bissare il successo dell’esordio, ottenuto con il Psv Eindhoven.

Fra le strade della città tedesca, in attesa del via alla sfida della Red Bull Arena, i tifosi della squadra di Thiago Motta intanto fanno sentire il loro supporto inondando le vie ed intonando cori, come si può vedere dalle immagini di Sportitalia qua sotto.