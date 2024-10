Novità dall’infermeria milanista. Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro per Calabria: il c ontrollo verrà effettuato fra sette giorni. Jovic non è stato convocato per un sovraccarico in zona pubica. Infine Loftur-Cheek assente per un risentimento al flessore destro. I tre giocatori sono out e non saranno a Firenze.