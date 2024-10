Tre vittorie di fila in campionato, zero in Champions League. La strada del Milan è comunque tracciata e i rossoneri vogliono imporsi questa sera a Firenze contro la Fiorentina, reduce dal successo in Conference. In ottica formazioni pare che il tecnico confermerà l’assetto visto nelle ultime apparizioni.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham