Atletico Madrid, lo stadio cambia nome: accordo di 9 anni, ecco il Riyadh Air Metropolitano

Comunicato dell’Atletico Madrid. “Abbiamo raggiunto un accordo di nove anni con il nostro sponsor principale per la denominazione del nostro stadio. La prima partita con questo nuovo nome sarà la partita contro il Leganés del 20 ottobre.

Riyadh Air Metropolitano: ecco come sarà conosciuto il nostro stadio in seguito all’accordo di nove anni raggiunto con il nostro sponsor principale per la denominazione della casa dell’Atlético. La compagnia aerea premium nativa digitale dell’Arabia Saudita è diventata lo sponsor principale del club il 10 agosto 2023 e ora fungerà da denominazione del nostro stadio. Durante il primo anno di sponsorizzazione, il logo di Riyadh Air è apparso sulla parte anteriore delle divise della prima squadra maschile in tutte le partite nazionali e internazionali. Il rapporto tra le due entità è ulteriormente rafforzato da questo nuovo accordo strategico fino al 2033, che rende la società saudita lo sponsor più importante nella storia del club”.