Berrettini, non è finita: nuova mazzata dopo l’eliminazione in Cina

Sta faticando Matteo Berrettini nel finale di stagione. Il dato viene alla luce dopo l’ultimo k.o. nel Masters di Shanghai

Il leader assoluto del tennis maschile italiano in questo momento si chiama Jannik Sinner, ovvero il numero 1 del ranking ATP e migliore tennista azzurro di sempre, almeno per i risultati ottenuti e per la classifica che gli sorride ormai da tempo. Ma è tutto il movimento nostrano a vivere un periodo di splendore, se si pensa anche alla crescita ed agli ottimi risultati degli altri tennisti, sia in ambito maschile che femminile.

Sinner ha superato nelle gerarchie Matteo Berrettini. Il tennista romano, dopo aver sfiorato la vittoria a Wimbledon nel 2021. era persino arrivato al 6° posto nel ranking mondiale, dimostrando tutte le sue qualità di forza e fisicità. Purtroppo una serie di infortuni gravi, in particolare a caviglia e muscoli addominali, hanno rallentato la sua ascesa.

Pian piano Berrettini, dopo un 2023 da incubo anche a livello personale, sta risalendo la china. Era persino uscito dalla top 100 del ranking ATP mentre ora si attesta al 44° posto in classifica, anche se vorrebbe fare meglio e tornare a competere a livelli élite. Non sarà facile, soprattutto se in certi tornei continuerà a trovare le difficoltà viste recentemente.

La statistica boccia Berrettini: che difficoltà nei Master 1000

Berrettini è uscito sconfitto di recente dal Master 1000 di Shanghai, uno degli eventi più importanti nel finale di stagione. Il k.o. con Holger Rune è arrivato in maniera anche sfortunata, visto che l’azzurro era partito forte vincendo il primo set prima di farsi rimontare.

La risalita in classifica di Berrettini è ostacolata proprio dagli scarsi risultati ottenuti nei tornei più recenti. Se si esclude l’Atp di Tokyo dove si è dovuto ritirare nel corso del match contro Fils per un lieve infortunio agli addominali, dal Masters di Cincinnati di agosto, passando per Us Open e Shanghai, Berrettini ha raccolto pochissimo se si escludono le vittorie in Coppa Davis che, comunque, non valgono per il ranking.

L’ultima volta che Berrettini ha raggiunto almeno il terzo turno di un Master 1000 è stato a Montecarlo 2023. Nell’anno e mezzo ha ottenuto solo 6 vittorie su 17 partite disputate nei tornei di questa categoria. Un risultato che stride con le tre vittorie negli ATP 250 di Marrakech, Gstaad e Kitzbühel, risultati che hanno comunque contribuito alla risalita in classifica dell’azzurro.