Ceferin elogia l’Atalanta, i ringraziamenti del club bergamasco

Il Presidente Antonio Percassi e l’Amministratore Delegato Luca Percassi ringraziano sentitamente il Presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, facendosi portavoce del sentimento di profonda gratitudine nei suoi confronti da parte di tutta Atalanta BC per le belle parole spese dallo stesso Čeferin in apertura dell’Assemblea della ECA, tenutasi questa mattina ad Atene.

“… Just look at Europa League winner Atalanta, a club from a region dominated by two giants. Against the odds, they have established themselves as a powerful European force. Last season, they celebrated their first-ever continental title – an incredible achievement for a club that has been knocking on the door of greatness since 2020, when they nearly reached the Champions League semi-final. Their success is built on bold ideas combined with visionary and sustainable financial management. Atalanta – and Olympiakos – are living evidence that even smaller clubs can rise to the very top of European football”.

“…Basta guardare l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League e originaria di una regione dominata da due ‘giganti’. Contro ogni previsione si è affermata come una potenza europea. La scorsa stagione ha festeggiato il suo primo titolo continentale in assoluto, un risultato incredibile per un club che ha bussato alla porta dell’eccellenza dal 2020, quando ha sfiorato la semifinale di Champions League. Il loro successo è basato su idee coraggiose combinate con visione e con una gestione finanziaria sostenibile. L’Atalanta e l’Olympiakos sono la prova vivente che anche i club più piccoli possono arrivare ai vertici del calcio europeo”.

FONTE: COMUNICATO ATALANTA