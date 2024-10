Charles Leclerc, decisione irrevocabile: duro colpo in vista del 2025

Charles Leclerc ha grandi ambizioni per il finale di stagione e per il 2025, ma per il monegasco e la Ferrari arriva un duro colpo per il prossimo anno

Anche se non è riuscita a inserirsi nella lotta per il titolo, la Ferrari ha mostrato quest’anno una grande crescita rispetto al 2023. Un dato che è nei numeri e nella competitività effettiva della Rossa, che qualche soddisfazione, pur tra le difficoltà, è riuscita a togliersela. E adesso può guardare con fiducia al 2025.

La scuderia di Maranello ha portato a casa tre vittorie fin qui, quella di Sainz a Melbourne dove fu addirittura doppietta e i due successi di Leclerc a Montecarlo e a Monza, appuntamenti molto significativi per lui. Con ancora sei gare alla fine, più tre sprint race, l’obiettivo per la Rossa è riuscire a centrare ancora qualche successo parziale. Visto il passo delle ultime gare, l’impresa non è impossibile, anche se attualmente la vettura più veloce in pista è sicuramente la McLaren.

Ci saranno anche gli inglesi e non solo la Red Bull come competitor per il Mondiale il prossimo anno, una stagione in cui però la Ferrari potrà contare anche su Lewis Hamilton. L’hype per la prossima stagione è notevole già da mesi, sarà importante per Vasseur e il suo gruppo proseguire nel percorso di crescita avuto fin qui per arrivare con il miglior abbrivio possibile al via del nuovo campionato.

Con un duo del genere al volante, la Ferrari punta al titolo senza se e senza ma. C’è da interrompere una astinenza lunghissima, anche se non sarà facile. E Leclerc è il primo a sapere che la strada è in salita, per tanti motivi. Non solo quello di una presenza ingombrante come compagno di squadra.

Ferrari, la rinuncia di Newey approvata da Mansell: che stoccata alla Rossa

I tifosi Ferrari e la stessa dirigenza di Maranello hanno cullato il sogno dell’arrivo di Adrian Newey, destinato a lasciare la Red Bull. Lo storico progettista è garanzia di successi visto il suo curriculum, ma da parte sua è stata fatta, come sappiamo, una scelta diversa.

Newey passerà alla Aston Martin e secondo una vecchia conoscenza del Cavallino rampante ha fatto bene a prendere questa decisione. Nigel Mansell, ex pilota Ferrari, non usa parole tenere, ricordando la sua esperienza particolare a Maranello: “Newey ha preso una decisione saggia – ha spiegato – In questo modo non subirà la politica presente a Maranello“.

Mansell ricorda bene la coesistenza complicata con Prost e il difficile gioco di equilibri per chi fa parte della Ferrari. Arriva anche un’altra stoccata, diretta agli attuali vertici del Cavallino: “Avrebbero dovuto prenderlo, sono stati poco lungimiranti nel non accettare lo stipendio che lui aveva chiesto“.