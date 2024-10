Ritorna lo spettacolo delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, in diretta su Sportitalia. Alle ore 18 in campo R.D. Congo e Tanzania, una gara che sarà d’antipasto al programma di domani, che vedrà in campo la Nigeria contro la Libia e la Costa d’Avorio contro la Sierra Leone. Tutte le gare si possono seguire live sul canale 60 DTT, sulla nostra app e qui sul nostro sito.