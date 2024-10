Coppa d’Africa, domani in campo Nigeria e Costa d’Avorio su SI

Continua lo spettacolo delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa su Sportitalia. A scendere in campo tocca ora alle due finaliste dell’ultima edizione.

Coppa d’Africa, tocca a Nigeria e Costa d’Avorio

Nigeria e Costa d’Avorio. Le Super Aquile affronteranno la Libia prive di Osimhen ma potranno contare sugli “italiani” Okoye, Dele-Bashiru, Lookman e Chukwueze. L’attaccante dell’Atalanta su tutti è il più atteso alla pari del centravanti del Bayer Leverkusen Victor Bonfiace. Una formazione quella delle Super Aquile che ha iniziato con 4 punti nelle prime due giornate e vuole consolidare il primato battendo la Libia. In campo poi anche la Costa D’Avorio reduce succesi su due e vogliosa di ripetersi anche contro la Sierra Leone. Gli Elefanti vincitori dell’ultima edizione casalinga nello scorso mese di Gennaio vogliono continuare a vincere. Le maggiori attenzioni saranno tutte per Jean -Philippe Krasso, attaccante del Paris FC, protagonista di 3 dei 4 gol nelle prime due giornate. Nigeria e Costa D’Avorio sono quindi pronte a regalarci spettacolo. Il match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa li potete seguire ovviamente qui in diretta ed in esclusiva su Sportitalia….