Si è manifestato un episodio spiacevole di violenza nella Repubblica Democratica del Congo. Un’autentica follia. In questi minuti in campo si stanno ultimando i preparativi per il match contro la Tanzania che vale per la fase a gironi di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Prima dell’incontro, riporta Sport News Africa, un giornalista sarebbe stato aggredito da un membro della sicurezza. Gede Luiz Kupa, il collega in questione, sarebbe stato colpito anche con una pistola.