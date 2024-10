Incredibile Martin, ora Bagnaia è nel guai: scossone in MotoGP

Jorge Martin vive un momento molto positivo in MotoGP. Lotta apertissima con Bagnaia per il titolo mondiale

Continua la bagarre per la vittoria del Mondiale di MotoGP. In questa stagione il duello serratissimo riguarda ancora gli oramai soliti due leader della classifica: Jorge Martin, pilota della Pramac, e Pecco Bagnaia, campione in carica con la Ducati ufficiale.

Nell’ultima gara in Giappone, sul circuito di Motegi, è andato in scena l’ennesimo duello serrato. Stavolta a tagliare per primo il traguardo è stato Bagnaia che si è andato a prendere la sua ottava vittoria stagionale, dimostrando di non voller mollare un centimetro rispetto al rivale diretto. Un successo che darà carica al torinese per le ultime prove della stagione.

Ma Martin non è stato da meno. Nonostante la caduta in qualifica, lo spagnolo è riuscito nella prova domenicale a rimontare diverse posizioni e strappare un ottimo secondo posto che, a livello di punti in classifica, è servito a conservare un vantaggio di 10 punti sul rivale.

Martin – Bagnaia, c’è chi non ha dubbi sul vincitore del duello iridato

Dunque la distanza tra i due leader della classifica in MotoGP esiste ma non è così evidente né netta. Negli ultimi cinque Gran Premi della stagione potrebbe ancora accadere di tutto, visto che il motomondiale ha spesso dettato delle situazioni sorprendenti last-minute.

Bagnaia e Martin se le ‘daranno di santa ragione’ su pista. Ma secondo gli esperti lo spagnolo sarebbe avvantaggiato, viste le prove molto gratificanti e positive degli ultimi mesi. Lo ha confermato il team manager Pramac Gino Borsoi, altro ex pilota, che ha incensato così il suo pupillo.

“Jorge ha dimostrato di avere una forza mentale incredibile – ha ammesso Borsoi al quotidiano AS – questa gara è stata come una vittoria nella quale ha dimostrato di essere in grado di riprendersi da un weekend che sembrava molto difficile. È stato il miglior secondo posto di tutto l’anno. Direi addirittura una delle migliori gare da quando sono con lui. Se credo al titolo? Sì, ci sarà molta tensione in pista e al box, ma questo è il campionato del mondo e questo è quello che vogliono vedere gli appassionati”.

Domenica 20 ottobre a Phillip Island, nel GP di Australia, riprenderà la sfida tra l’italiano e lo spagnolo. Gli appassionati non vedono l’ora di assistere a ciò che accadrà sul circuito in vista di un altro finale di stagione di grande pathos.