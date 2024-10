Incubo Marquez, la notizia allarma i tifosi dello spagnolo

Marc Marquez è piuttosto pessimista. E’ stato proprio lui a svelare cosa non va, allarmando tutti i suoi tifosi in vista del finale di stagione

La crescita di Marc Marquez negli ultimi appuntamenti della MotoGP è innegabile. Nei primi undici appuntamenti dell’anno il campione spagnolo aveva conquistato 9 podi (cinque nelle gare sprint e quattro nelle gare della domenica) senza però mai riuscire ad andare oltre il secondo posto.

Dopo due Gran premi negativi a Silverstone e al Red Bull Ring, dove si era ritirato in entrambi le Sprint ed era arrivato quarto nelle gare della domenica, quello di Aragon è stato il suo weekend migliore. Le vittoria sia al sabato che alla domenica hanno sbloccato definitivamente Marc Marquez che, da quel momento, non si è più fermato trionfando anche a Misano nel weekend successivo con altri podi nella replica di Misano, in Indonesia e a Motegi.

Una crescita notevole che mette in guardia Pecco Bagnaia e Jorge Martin in vista del finale di stagione e soprattutto dell’anno prossimo, quando lo spagnolo salirà in sella alla Ducati ufficiale.

Marquez svela il punto debole della sua Desmosedici

Il weekend a Motegi, tuttavia, ha messo in evidenza alcune difficoltà che anche un pilota come Marc Marquez può avere in sella alla sua Ducati. Alla partenza dal gruppo, dovuta alla cancellazione del suo giro di qualifica che gli sarebbe valso la pole position, è seguito un altro imprevisto di non poco conto.

“I freni per noi sono un incubo, nei primi giri mentre ero in bagarre nel gruppo si sono ripresentati questi problemi ai freni ed è molto difficile gestire una situazione del genere perché ad ogni staccata non sai mai cosa succederà. Ho subito alcuni sorpassi perché non potevo frenare dove volevo. Solo una volta superato Binder la temperatura è scesa e la situazione è migliorata permettendomi di essere costante nelle staccate“, ha commentato Marquez ai microfoni di Dazn.

Secondo il campione iberico, in un circuito impegnativo come quello di Motegi, avere un problema ai freni è molto limitante per via della configurazione “stop&go” del circuito. È necessario, come analizzato da Marquez, essere più veloci di 3-4 decimi per poter tentare il sorpasso. Vedremo se la situazione migliorerà nel weekend del 18-20 ottobre quando si correrà in Australia con Marquez pronto a guastare i piani di Marquez e Bagnaia.