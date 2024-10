Italiani commossi per Manuel Bortuzzo, la notizia è appena arrivata

Buone notizie per Manuel Bortuzzo: la novità sul nuotatore paraolimpico è appena arrivata!

Manuel Bortuzzo è pronto a commuovere ancora una volta i fan. Importante riconoscimento in arrivo per il nuotatore, dopo aver conseguito il bronzo all’Olimpiade di Parigi nei 100m rana SB4. Si tratta della prima medaglia olimpica per il giovane atleta, classe ’99. Un grande traguardo per lui dopo quanto successo nel 2019 e l’idea di smettere con l’attività agonistica dopo il dramma che lo vide protagonista. E invece la ripresa successiva alle Olimpiadi di Tokyo gli sono valse una medaglia ai primi Giochi Paraolimpici disputati, quasi come a chiudere il cerchio.

Bortuzzo era uno dei nuotatori più promettenti su panorama nazionale, tanto da ottenere il record italiano juniores nei 3000 metri nel 2015, togliendo il primato a Gregorio Paltrinieri. Poi il grave episodio, quando nel febbraio 2019 venne raggiunto da uno sparo fuori da un pub alla periferia di Roma per uno scambio di persona. Ciò lo ha portato, oltre a temere per la sua vita, a subire una lesione spinale che lo ha lasciato semi-paralizzato. La sua carriera da nuotatore si era così inizialmente conclusa in modo tragico, con lo stesso Bortuzzo che per un periodo ha pensato di ritirarsi dal nuoto agonistico, prendendosi una pausa nel 2020.

Manuel Bortuzzo commuove gli italiani: importante riconoscimento per il nuotatore

Invece il giovane azzurro si è reinventato nella specialità paraolimpica, diventando uno degli esponenti di spicco della disciplina italiana, da quando ha iniziato l’attività in maniera ufficiale nel novembre 2022. Diversi i traguardi e le medaglie raggiunte, tra tutte spicca quella già citata ai giochi paraolimpici di Parigi la scorsa estate. Obiettivo conquistato, tra l’altro, siglando anche il record italiano. Adesso è in arrivo un nuovo riconoscimento per lui.

Il nuotatore è tra i protagonisti che riceveranno il “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024“, il prossimo 21 ottobre a Roma presso Palazzo Valentini. Giunto alla seconda edizione, il premio è per chi si è contraddistinto nel corso dei mesi per lo sviluppo e miglioramento delle relazioni tra nazioni, alla crescita di sport e imprese, nonché all’inclusione sociale, alla diffusione culturale e alla conservazione del patrimonio artistico. Nei dettagli, il prezioso riconoscimento andrà a Manuel Bortuzzo insieme al suo allenatore Francesco Bonanni. Entrambi fanno parte del gruppo Fiamme Oro.

Il motivo, naturalmente, è la medaglia di bronzo ricevuta lo scorso 2 settembre ai Giochi Paraolimpici di Parigi. Un bel traguardo, molto emozionante, che fa capire quanto il classe ’99 sia entrato nel cuore degli italiani. Tra gli altri premiati ci sarà il calciatore Ciro Immobile, oggi al Besiktas così come il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.