Jasmine Paolini spiazza tutti, clamorosa decisione: cosa succede

Decisione incredibile da parte di Jasmine Paolini, la numero uno d’Italia lo farà nuovamente nel 2025. E’ già ufficiale

Comunque vadano le cose da qui in avanti, il 2024 per Jasmine Paolini rimarrà un anno indimenticabile. Non capita a tutte di arrivare in finale al Roland Garros e a Wimbledon nella stessa stagione. Pur senza vittorie, l’impresa resta comunque epica se consideriamo che prima di lei l’ultima a riuscirci era stata Serena Williams. Se poi a tutto questo si aggiunge lo storico oro olimpico vinto in coppia con Sara Errani a Parigi, è chiaro come la stagione sia diventata memorabile.

Innamoratissima del suo sport, Jasmine non ha alcuna intenzione di arrendersi e fermarsi qui. Il suo grande obiettivo stagionale è ormai a un passo. Dopo un’annata del genere, il minimo che si possa regalare è una qualificazione alle WTA Finals. E ormai le manca solo un minimo sforzo per riuscire in questa altra impresa storica.

Probabilmente già alla fine di questo tour in Cina, la tennista toscana potrà festeggiare questo traguardo per poi concentrarsi con tutte le proprie energie fisiche e mentali a ben figurare anche nel torneo dedicato alle migliori otto della stagione. Nonostante questo, con la sua mente Jasmine riesce già a proiettarsi anche più avanti, e in particolare al 2025. E proprio in merito al prossimo anno ha sorpreso tutti ufficializzando una decisione.

Paolini non lascia, ma raddoppia: ecco la sua decisione

Dopo un’annata come quella che sta per chiudersi, in molti avrebbero immaginato una Paolini molto appagata, almeno per quanto riguarda la sua carriera nel doppio. Dopo aver toccato vette incredibili in coppia con Sara Errani (solo in questo 2024 sono arrivati due 1000, Roma e Pechino, un 500 a Linz e l’indimenticabile oro parigino), in molti si sarebbero aspettati un suo allontanamento da una specialità che già le ha dato molto.

Considerando che riuscire a rimanere ad alto livello sia in singolare che in doppio è estremamente complicato, tanti tifosi avrebbero immaginato potesse scegliere di rinunciare al doppio per dedicare tutte le sue energie solo ed esclusivamente al singolare, alla ricerca magari di quel titolo dello Slam che la consacrerebbe definitivamente tra le più grandi tenniste della nostra storia. A quanto pare le intenzioni di Jasmine sono completamente diverse.

Sarà che l’appetito vien mangiando, sarà che il legame con Sarita è diventato ormai talmente forte da non volerlo sciogliere, ma la numero uno azzurra, alla vigilia del suo esordio a Wuhan, ha confermato di non aver alcuna intenzione di fermare l’avventura in doppio.

“Spero di poter continuare anche nella prossima stagione“, ha confermato Jasmine, aggiungendo: “Credo che giocare il doppio mi aiuti anche in singolare e voglio riuscire a migliorare ancora in entrambe le specialità“. Parole che denotano un’ambizione smisurata. Quella stessa ambizione che tutti i suoi tifosi non possono non applaudire.