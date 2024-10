Perdita terribile alla Ferrari: dramma per i tifosi

Per la Ferrari, una grossa perdita che ha complicato i piani della Rossa: tifosi del Cavallino rampante molto preoccupati

Con il Mondiale di Formula Uno in pausa, prima della parte conclusiva della stagione con gli ultimi sei weekend di gara, mentre le squadre preparano gli ultimi aggiornamenti per le vetture, per i tifosi è il momento di lasciarsi andare ai ricordi. In questi giorni, ricorreva, per i ferraristi, l’anniversario del primo titolo targato Michael Schumacher, che a Suzuka, nell’ottobre del 2000, interruppe una astinenza che per la Rossa durava da 21 anni nel Mondiale piloti.

Il tedesco aprì un’era assai luminosa per le vetture di Maranello. Dopo i suoi cinque mondiali consecutivi, anche Raikkonen, nel 2007, sarebbe riuscito a laurearsi campione, ma da allora, più nulla. Dunque, per la Ferrari siamo ormai prossimi a quel lunghissimo intervallo di tempo intercorso tra il Mondiale vinto da Sheckter nel 1979 e quello di Schumi nel 2000. È il momento di tornare a vincere e chissà che il 2025 non possa essere l’anno buono.

La crescita della vettura in questa stagione, che promette bene anche per le ultime gare, e l’arrivo di Hamilton a Maranello ad affiancare Charles Leclerc, da questo punto di vista sono sicuramente degli ottimi segnali. Il lavoro impostato da Vasseur ha ottenuto qualche risultato importante. Ma la concorrenza rimane agguerrita. Nonostante le difficoltà, la Red Bull non vorrà abdicare, c’è una McLaren letteralmente scatenata e risorta dalle sue ceneri. E c’è anche un altro problema per la Ferrari, che rende lo scenario più complesso di quanto si immaginasse.

Ferrari, il rimpianto Adrian Newey: la bordata di Mansell

L’intenzione era quella di comporre un vero e proprio dream team per tornare a vincere il Mondiale. Tale sarebbe stato la Ferrari se fosse arrivato Adrian Newey, nome che ovviamente aveva infiammato il mercato, essendo tutti a conoscenza del suo addio in vista alla Red Bull, dato che parliamo di uno dei progettisti più vincenti di sempre.

Come sappiamo, Adrian Newey ha invece scelto la Aston Martin, dove proverà a stupire ancora. La Ferrari mastica amaro, anche per le dichiarazioni polemiche di Nigel Mansell, che ha riservato qualche frase al veleno nei confronti del Cavallino rampante.

L’ex pilota inglese visse un biennio tormentato in Ferrari tra il 1989 e il 1990, un periodo che ricorda soprattutto per un motivo. “Alla Ferrari c’è molta politica – ha spiegato a ‘The Offshore Sports’ – Newey ha fatto bene a tirarsene fuori. A Maranello sono stati poco lungimiranti, nella scelta di non pagare l’ingaggio chiesto da Newey. Si staranno leccando le ferite, avrebbero dovuto prenderlo”.