Ritiro Valentino Rossi, arriva l’annuncio improvviso: tifosi sbigottiti

Si parla ancora di Valentino Rossi e del suo futuro nel mondo dei motori. Ecco cosa ha ammesso l’ex centauro sul suo ritiro dalle gare

Valentino Rossi è un nome inciso da tempo nella storia e nella leggenda del motociclismo. L’ex centauro italiano infatti è stato senza ombra di dubbio uno dei piloti sulle due ruote più forti e vincenti di sempre. Una carriera lunga e sfavillante, ma anche un carattere istrionico che lo ha reso un personaggio simpatico e gradevole, per questo molto ammirato da diverse generazioni di appassionati.

L’avventura nel motomondiale di Rossi si è esaurita nel 2021, quando il ‘Dottore’ ha deciso di ritirarsi da questo ambito con un palmarès alle spalle da far invidia a chiunque. Il pilota di Tavullia ha chiuso la carriera con 9 titoli mondiali vinti e ben 235 podi conquistati, mettendosi in sella a tutte le moto più iconiche come Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati.

Oggi l’attività sportiva di Valentino continua a gonfie vele. Infatti è patron e direttore tecnico della VR46 Academy, il team che collabora con Ducati e che lancia giovani talenti del motociclismo. Inoltre ha cominciato da qualche anno una carriera parallela nell’automobilismo, correndo prima nel GT World Challenge Europe e poi, nell’ultimo anno, anche nella classe GT3 del WEC.

Valentino allontana l’ipotesi ritiro e cita Enzo Ferrari

Nel frattempo Valentino Rossi si coccola la sua splendida famiglia: insieme con la compagna, la modella Francesca Sofia Novello, ha avuto una bambina, la piccola Giulietta. Presto arriverà anche un secondogenito, dunque la sua attività da papà comincia ad essere primaria nella sua vita. Ma nonostante ciò, Valentino non pensa affatto al ritiro.

L’ex centauro si sta divertendo molto sulle 4 ruote e, in una recente intervista, ha fatto sapere di non voler smettere nonostante i 45 anni di età ed un secondo figlio in arrivo. “Avere una famiglia non mi ha dato mai nessun problema con i motori, quando guido un’auto non penso a mia figlia. Enzo Ferrari diceva che un pilota perde un secondo a giro per ogni figlio che gli nasce. Io non sono d’accordo, il problema non sono i figli, bensì che si diventa vecchi”, le parole a ‘Motorsport.com’.

Dunque Rossi si sente ancora giovane e pronto a gareggiare nel campionato WEC e mettersi alla prova da pilota a tutto tondo. “A me piacerebbe correre almeno un’altra decina di anni con le macchine. Questo è l’obiettivo. Poi nella vita non si sa mai, però mi piacerebbe correre a lungo. Con queste macchine è una guida molto tecnica, ma dal punto di vista fisico, anche se sei più vecchio, non è uno svantaggio”. I detrattori si mettano l’anima in pace.