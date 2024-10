Straziante addio nello sport italiano, si ritira un ex campione del mondo

Lo sport italiano perde un altro protagonista: si ritira un ex campione del mondo, la decisione è ufficiale

Lo sport italiano perde un altro campione. Stavolta, però, non si tratta di un lutto, come accaduto qualche giorno fa per Lea Pericoli, campionessa di tennis scomparsa all’età di 89 anni. In questo caso è semplicemente un ritiro dall’attività agonistica, ma comunque doloroso per lo sport italiano che perde un protagonista degli ultimi anni.

D’altronde, in ogni ambito sportivo, quando si ritira un campione del mondo non può esserci tristezza, finanche commozione se si è seguita l’evoluzione della sua carriera. Nel calcio, proprio pochissimi giorni fa ha annunciato il suo ritiro Andrés Iniesta. Non un giocatore italiano ma per la sua rilevanza ha avuto grande eco anche nel nostro Paese il suo addio al calcio.

Il regista spagnolo è stato peraltro tra i calciatori più forti dell’era recente, con un palmares sconfinato. Un po’ come per il campione dello sport italiano che ha deciso di appendere i guantoni al chiodo all’età di 40 anni.

Il ritiro è ufficiale: appende i guantoni a 40 anni

Giovanni De Carolis, con la decisione del ritiro, ha di fatto messo la parola fine ad un’epoca per la boxe italiana. Basti pensare che il boxeur è stato l’ultimo azzurro a vincere un titolo iridato professionistico in una delle quattro sigle più importanti per il mondo della boxe.

L’addio da parte dell’ex campione del mondo dei pesi supermedi WBA è arrivato dopo una lunga riflessione. Una decisione maturata soprattutto per l’età raggiunta ma anche per la consapevolezza dei suoi limiti. In carriera ben 33 vittorie, di cui 16 ottenute per ko, un pari ed 11 sconfitte dal 2007, anno in cui è diventato professionista. Classe ’84, in un combattimento epico contro Vincent Feigenbutz chiuso all’11ma ripresa per ko si è laureato campione del mondo WBA supermedi nel 2016.

È stato sicuramente questo il punto più alto della sua carriera che è stata ugualmente costellata di battaglie memorabili e trionfi da leggenda. Ed in eredità lascia senza dubbio un solco tracciato che dovrà essere seguito dalle nuove leve che vorranno intraprendere questa carriera.

De Carolis, peraltro, non abbandonerà definitivamente il mondo del ring, anzi. Nonostante non gareggerà più continuerà a gravitare attorno alla boxe grazie alla palestra a Monterosi ed alla De Carolis Promotions, la sua impresa che ha un chiaro obiettivo, quello di supportare coloro che vorranno intraprendere questo sport.

La Federazione Italiana di Pugilato ha voluto rendere omaggio a De Carolis con un omaggio davvero toccante, in cui l’ha ringraziato per le vittorie ottenute in carriera. E nella nota ufficiale è stato addirittura indicato come un “monumento della Nobile Arte Tricolore”.