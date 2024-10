Tifosi Ferrari in lacrime: ultim’ora Schumacher

Le ultime notizie su Michael Schumacher hanno davvero commosso i tantissimi fan del campionissimo di F1: i ferraristi sono in lacrime

Gli appassionati di Formula 1 e in particolare i tifosi della Ferrari sperano sempre di poter tornare a vedere Michael Schumacher in qualche occasione pubblica. Dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia), non è stato più possibile vedere il vincitore di 7 campionati del mondo di F1, di cui 5 consecutivi con la Rossa di Maranello.

La moglie Corinna e i figli Mick e Gina-Maria lo assistono amorevolmente e continuano a mantenere il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono che molto difficilmente il Kaiser potrà tornare a svolgere una vita normale.

Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di una possibile presenza al matrimonio di sua figlia: il neurochirurgo finlandese Jussi Posti si è detto molto scettico, dato che Schumacher è ormai da molti anni infermo a letto: “Sulla base delle informazioni disponibili, non credo che conduca una vita molto attiva. Tutto indica che è in cattive condizioni”.

Ultim’ora Schumacher: il ricordo commuove i ferraristi

Parole che non sembrano alimentare speranze, anche se nella giornata di martedì 8 ottobre i tifosi hanno voluto esprimere parole di affetto e speranza celebrando una splendida ricorrenza per il Cavallino rampante e per Michael Schumacher. Nella stessa data di 24 anni fa, infatti, il campionissimo tedesco riusciva per la prima volta a vincere il Mondiale con la Ferrari.

Schumacher conquistò la sua ottava vittoria stagionale nel Gran Premio del Giappone, lasciando alle spalle il principale rivale Mika Hakkinen (McLaren). Con questo successo il Kaiser si aggiudicò matematicamente il titolo iridato con una gara di anticipo: per il pilota di Hurth fu il terzo mondiale della sua carriera dopo i due vinti con la Benetton. La Ferrari, invece, tornò a trionfare nel campionato piloti a distanza di 21 anni dal successo di Jody Scheckter.

ON THIS DAY 🏁 Michael Schumacher clinched his first world title with Ferrari and third championship overall at the 2000 Japanese Grand Prix 🏆 🇯🇵 Legend 🔴 pic.twitter.com/MNp9F9kQqw — GPFans Global (@GPFansGlobal) October 8, 2024

Era solo l’inizio di un’era tutta in ‘rosso’: Schumacher, infatti, vinse altri 4 Mondiali di fila con la scuderia di Maranello, diventando così il pilota di F1 con più titoli iridati (poi raggiunto da Lewis Hamilton) e il primo a conquistare cinque titoli consecutivi. I fan ferraristi non possono che affidarsi ai meravigliosi ricordi, in attesa di tornare a vivere le stesse splendide emozioni.