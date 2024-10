Tutto finito per Verstappen: l’annuncio è appena arrivato

Tutto ormai scritto per il campione del mondo in carica. Il futuro dell’olandese è ben definito: ne ha parlato anche il team principal

Mancano ormai solo sei gare al termine della stagione di Formula 1. Un finale straordinario che vede i primi due piloti, Max Verstappen e Lando Norris, distanti solamente 52 punti in classifica, con il britannico che sembra in splendida forma rispetto all’olandese apparso in difficoltà in diverse situazioni nelle ultime settimane.

Max Verstappen non vince un Gran Premio da ormai 8 weekend di gara, un numero enorme di corse considerando che fino al Gran Premio d’Austria, il primo di questa lunga serie, l’olandese aveva portato a casa 7 vittorie su 10 GP. Più di tre mesi di assenza da quel gradino più alto del podio che, negli ultimi mesi, hanno messo in discussione anche il futuro dello stesso Max Verstappen.

Il campione del mondo in carica ha un contratto con Red Bull fino al 2028, ma le difficoltà accusate durante questa stagione hanno fatto vacillare la sua fiducia, tanto da far accendere in alcuni rivali la voglia di provare a strapparlo al team di Milton Keynes. Su tutti Toto Wolff, team principale Mercedes, che ha poi però deciso di virare sul giovanissimo Kimi Antonelli, stella futura del circus, di fatto abbandonando, per ora, l’ipotesi Verstappen.

Toto Wolff parla di Verstappen: le parole del team principal Mercedes

“Ci siamo fatti da parte e credo di aver già espresso in passato il concetto, su cui anche Max ha una visione simile. Bisogna avere fiducia nei tuoi piloti e nella tua squadra. Devi dare il massimo supporto possibile perché le tue scelte funzionino e solo se le cose si mettono davvero male, puoi considerare allora altre opportunità”, ha commentato Toto Wolff ai microfoni di ‘Autosprint’.

Lo stesso Wolff ha quindi colorito il concetto sottolineando: “Sarebbe come flirtare con un’altra persona quando la tua relazione sentimentale non funziona. Non va bene, non sto flirtando. Potrei intavolare una conversazione con lui solo se davvero considerassimo di cambiare, e sono sicuro che valga lo stesso anche da parte sua”.

Secondo il team principal, Kimi Antonelli ha avuto una crescita simile a quella di George Russell, passato dai kart e dalle Formule minori. Quando il britannico arrivò in mercedes, in effetti, era il giovane della scuderia al fianco del veterano Lewis Hamilton. Adesso questo ruolo spetterà ad Antonelli che sarà affiancato da un pilota d’esperienza come il britannico classe 1998.